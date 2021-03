Vrouw krijgt klap van mountainbiker na discussie in Heumensoord

Column Opsnijder Onlogisch

24 maart Een advertentie voor een kledingzaak in Kleef riep vorige week een stroom aan nostalgische herinneringen op. Het gerenommeerde en vooral stijve modehuis Mensing gaat verdwijnen. De winkels zijn overgenomen door een andere keten, stond in de advertentie te lezen. ‘das macht SiNN’ is de nieuwe naam. Vrij vertaald: dat is LOGiSCH. Die titel, de gelikte tekeningen en de opgewonden kreten erbij maakten meteen duidelijk: dit is Mensing niet meer.