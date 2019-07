Vrouw krijgt klappen met tas tijdens wachten voor het verkeerslicht in Nijmegen

Man draait gaskraan open; woningen ontruimd vanwege explosiege­vaar

18:01 NIJMEGEN - De politie heeft maandagmiddag een man opgepakt in zijn woning in de wijk Gildekamp in Nijmegen. Hij heeft de gaskraan in zijn huis opengedraaid waardoor er explosiegevaar ontstond. De man is overgedragen aan de hulpverlening, meldt de politie.