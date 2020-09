Vrouw maakt zich na scheiding vooral druk om huisvesting, minder om de kinderen

NIJMEGEN - Vrouwen maken zich bij een echtscheiding vooral zorgen over hun huisvesting en veel minder om de emotionele gevolgen voor de kinderen. Bij mannen is dat precies andersom.

De Nederlandse vereniging van Familie- en erfrecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS) liet door bureau Kantar onderzoek doen naar stellen die de afgelopen twee jaar uit elkaar zijn gegaan. Huisvesting blijkt voor 46 procent van de vrouwen reden tot zorgen, terwijl 35 procent bezorgd is over de gevolgen voor de kinderen.



Die zorgen zijn wel minder als ex-partners er onderling uit zijn gekomen en niet naar de rechter hoeven. Dat lukt steeds vaker: bij de onderzochte stellen werd slechts in 6 procent van de gevallen de rechter ingeschakeld om de echtscheiding te regelen. In 2011 was dit nog 31 procent.

Belang van het kind

Veel mensen schakelen (advocaat)mediators in om een echtscheiding in goede banen te leiden. Uitgangspunt bij de helft van alle stellen is om co-ouderschap te regelen, maar mannen vinden co-ouderschap veel belangrijker dan vrouwen: bij de mannen is 60 procent daar voorstander van, bij vrouwen maar 40 procent. Mannen vinden het ook veel vaker dan vrouwe in het belang van het kind dat het contact met beide ouders gelijk blijft.



Uiteindelijk wordt er de laatste twee jaar in 34 procent ook daadwerkelijk voor co-ouderschap gekozen. Dat was in 2011 nog maar 25 procent.

Birdnesting

Een klein percentage (3 procent) kiest daarbij voor birdnesting: de kinderen blijven in het ouderlijk huis wonen, de ouders vliegen in en uit.



,,Mediation lijkt steeds belangrijker te worden’’, reageert voorzitter Alexander Lieftink van de vFAS op het onderzoek. ,,Dat vind ik een enorme winst van de afgelopen jaren. Het past ook in deze tijd dat partners kiezen voor gelijkwaardigheid zowel tijdens de relatie als bij de beëindiging daarvan.’’



Aanleiding voor het onderzoek is het tienjarig jubileum van de Dag van de Scheiding op 11 september.

