Vrouw moest zwijgen over 550 kilo ‘betonverharder’ in haar flat: ‘Anders eindigen we met een kogel door onze kop’

Op van de zenuwen belde de vriendin in januari van dit jaar met de politie. Ze had geen rust meer sinds de opgestapelde en met dekens afgedekte dozen bij haar achter een kast stonden verstopt. Dat Dirk de voorraad telkens als hij langskwam nauwgezet inspecteerde, vond ze ook verdacht.



Het telefoontje is reden genoeg om het appartement in seniorencomplex Eemgaarde binnen te vallen met een drugseenheid. Onder de ogen van verbaasde bewoners verzamelt zich in de avond van 9 januari een kleine politiemacht voor de flat aan de Dorresteinseweg.



Eenmaal binnen is de conclusie snel getrokken. Uit de eerste gesealde zak die de agenten uit een doos tevoorschijn halen, stijgt na het opensnijden een doordringende chemische geur op.