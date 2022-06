Vrouw op brancard naar ziekenhuis nadat ze op Nijmeegse Takenhofplein lantaarnpaal ramt

Auto is de grootste bedreiging voor de wolf: ‘Doodsoor­zaak nummer één’

EDE/ NIJMEGEN - De wolf die afgelopen weekend werd doodgereden op de A50 bij Apeldoorn was het zevende verkeersslachtoffer. Dat is een flink deel van de wolvenpopulatie in Nederland, aangezien hier ongeveer twintig dieren leven. Hoe komt het dat wolven zo vaak worden doodgereden?

10:32