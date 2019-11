Vrouw raakt gewond bij gewapende overval op straat in Nijmegen

Dat meldt de politie vanavond op sociale media.



De overval gebeurde rond 06.45 uur in de Nijmeegse wijk Zwanenveld. De vrouw was volgens de politie onderweg van de Zwanenveld 11e straat naar de 73ste straat toen de man verscheen en haar bedreigde.



Ze probeerde te vluchten en raakte daarbij gewond. Hoe dat gebeurde vertelt de politie niet in het bericht. Ook is niet duidelijk of de overvaller iets heeft buitgemaakt.



De verdachte is nog voortvluchtig. Hij zou ongeveer 20 jaar oud zijn en ongeveer 1,65 meter tot 1,70 meter lang. Hij droeg een zwarte sweater met capuchon, een zwarte broek en ‘sprak gebrekkig Nederlands’, aldus het door de politie verspreide signalement.