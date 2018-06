Vrouw wint jackpot in Nijmeegs casino en wordt gelijk daarna bestolen

De vrouw won eerder die middag de bingojackpot in het casino, een bedrag van bijna 1.500 euro. Als ze even later achter een speelautomaat zit, slaat de dief zijn slag en grijpt hij de portemonnee uit haar jaszak. Het slachtoffer merkt er niets van en speelt door. Even later doet de dief de lege portemonnee weer terug in haar jas.