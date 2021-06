Vrouw wordt op de hoorns genomen bij Spiegelwaal; alle wilde runderen weg van terrein, behalve eenzaam kalfje

De vrouw wil op het eiland tussen Nijmegen en Lent een foto maken van een wilde koe met haar kalf. De waarschuwingsborden - er lopen koeien met kalfjes, dus pas extra op - aan de toegangspoorten heeft ze niet gezien of ze slaat het advies in de wind. Als ze van te dichtbij door de hurken gaat, zet de Schotse Hooglander de aanval in. Op een filmpje dat op Instagram rondgaat en dat al ruim 3000 keer is bekeken, is te zien hoe de koe op de vrouw afstormt, haar op de hoorns neemt en hoog de lucht in slingert.