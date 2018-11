Vrouwelijke wens voor zaaddonor gaat de onvruchtbare man vaak veel te snel

Nieuwe hardloop­rou­te dankzij Zevenheuve­len­loop

18:40 NIJMEGEN / HILVERSUM - Natuurmonumenten heeft in het Corversbos in Hilversum een hardlooproute van 5 kilometer aangelegd. Dat is gebeurd dankzij de financiële bijdrage van deelnemers aan de Zevenheuvelenloop, Marikenloop en Stevensloop in Nijmegen. Vrijdag is de route geopend.