Vrouwen met tape vastgebonden en onder schot gehouden bij overval in Nijmeegse woning

Drukte in Nijmeegse binnenstad: Nog even snel kerstca­deau­tjes kopen

14 december NIJMEGEN - Het is druk in de Nijmeegse binnenstad deze maandag, ook na vijf uur. Veel mensen gaan nog snel even de stad in om een kerstcadeautje te kopen voor de strenge lockdown, nu het nog kan. Dat levert bij sommige winkels een aardige rij op.