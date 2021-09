Vrouwen zijn in de meerderheid in Nijmegen en dat zie je aan de trends in de stad: ‘Ze zijn veeleisender’

Column 't Plein: Vrouwen aan het roer, het werd ook tijd

30 april Heeft Nijmegen niet te veel vrouwen? Die uitdagende vraag stelt de redactie van VOX in een 'special' over het grote aantal vrouwen op de universiteit, de Radboudumc en de hogeschool. Het is een prachtig nummer. Het blad is digitaal makkelijk terug te vinden via voxweb.nl. Het is absoluut een aanrader.