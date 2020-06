Vuilniswagen stort brandende lading op straat: brandweer blust de boel

Rustige herstart bioscopen en filmzalen na gedwongen coronapau­ze

11:33 NIJMEGEN - Pathé had ‘uitverkochte’ filmzalen. Vue en LUX, de andere twee bioscopen in Nijmegen, hebben het over een goede herstart. Op maandag 1 juni mochten de filmtheaters de deuren weer openen, voorlopig 30 mensen per zaal. Er waren nog plaatsen over want veel mensen verkozen op deze zonnige, vrije dag het terras of de waterkant.