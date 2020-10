Vuurwerk in eigen Nijmeegse tuin? Mag! Zolang de buren er maar geen last van hebben

1. Sterretjes afsteken met oud en nieuw, mag dat wel in de stad?

Ja. Sterretjes vallen net als knalerwtjes onder fop- en schertsvuurwerk. Dat is de enige soort die in Nijmegen niet verboden is. Sterker nog: het mag zelfs het hele jaar door. Afsteken van al het andere vuurwerk is vanaf komende jaarwisseling strafbaar in de stad. Wie toch betrapt wordt, krijgt 100 euro boete.