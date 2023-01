Vuurwerkverbod in steeds meer gemeenten: wat was jouw ervaring?

In deze gemeente mag je helemáál geen vuurwerk afsteken (maar mensen knallen er tóch druk op los)

Vuurwerkliefhebbers in Utrechtse Heuvelrug moeten komende jaarwisseling een stukje reizen. Als het aan de gemeente ligt, wordt het namelijk een nacht zonder knallen. Daarvoor lijken sommige bewoners in Driebergen minder te voelen, want nog voor de jaarwisseling vliegen de pijlen de lucht in. ,,Hier zal het vuurwerkverbod weinig verschil maken.”

28 december