Vuurwerkverbod? Nu al meer overlast in Nijmegen dan vorig jaar: ‘Wij blijven traditie gewoon vieren’

Ultieme poging om leven van top 15 overlastge­ven­de Nijmeegse daklozen te beteren

24 november NIJMEGEN - Slapen in graven, midden op straat drugs gebruiken, prostitutie in dixi’s; de overlast in het centrum en Nijmegen-Oost was maandenlang extreem. De vijftien grootste overlastgevers zijn nu in beeld en worden aangepakt.