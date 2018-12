VVD Nijmegen: ‘Quackplein is verworden tot een filemonster’

Nijmeegse Winterwe­ken moeten ‘stille kerst’ doorbreken

7:22 NIJMEGEN - Met de Nijmeegse Winterweken maakt de stad dit jaar een voorzichtig begin voor een levendigere binnenstad rond kerst. De Stevenskerk is vanaf 15 december drie weken lang het bruisende middelpunt met filmvertoningen, muziekoptredens en workshops zoals kaarsen maken. Het doel is om de activiteiten in de stad volgend jaar verder uit te breiden.