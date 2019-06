VVD: vergelijk Graafseweg vóór en na versmalling

In het najaar van 2017 werd het stuk van de Graafseweg tussen het Keizer Karelplein en de kruising met de Willemsweg versmald. Daarmee wilde het college meer ruimte bieden aan fietsers. Een ander doel is voorkomen dat de Graafseweg als doorgangsweg wordt gebruikt, door automobilisten die niets in Nijmegen te zoeken hebben en de stad alleen maar doorkruisen.



Die versmalling heeft echter voor een hoop nadelige effecten gezorgd, zegt Bakker.



,,De kruisingen op het stuk tussen het Keizer Karelplein en de Willemsweg worden vaker geblokkeerd, omdat er te weinig ruimte is. Heel gevaarlijk: er is immers geen overzicht meer en fietsers en voetgangers wurmen zich overal tussendoor. Het is wachten op ongelukken.”