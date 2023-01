VVD’er Maarten Bakker op kandidatenlijst Eerste Kamer, blijft raadslid in Nijmegen

27 jaar beurzen van legenda­risch brommer­merk bij zaal Verploegen: ‘Om 4 uur 's nachts begint de handel al’

Tot uit Zweden komen de bezoekers van de Zündapp-beurs, die zondag weer wordt gehouden in zaal Verploegen in Wijchen. De handel in brommeronderdelen begint al om vier uur ’s nachts. Een blik in een fascinerende wereld.

11:45