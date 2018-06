'Waaghals' Toontje filmde de Electrabel-centrale: 'Je voelt de adrenaline'

videoNIJMEGEN - Hij begrijpt de waarschuwingen om weg te blijven van het terrein van de vervallen Electrabel-centrale in Nijmegen. Toch waagde Toontje van den Berg het er eind vorig jaar op. En hij heeft er geen spijt van. ,,Als je terug bent bij de auto, geef je elkaar wel even een high-five.’’

Met twee kompanen reed Toontje van den Berg (41) uit Geldrop op 4 december midden in de nacht naar Nijmegen. De uitdaging: Een opening zoeken in de omheining van de centrale aan de voet van De Oversteek.

Een ander doet aan vliegtuig spotten of bungee jumpen, Van den Berg heeft onder de noemer Exploring Channel Neterlands een kanaal op YouTube. Daar zet hij video's van bezoeken aan verlaten gebouwen in binnen- en buitenland.

'Operatie Electrabel' behoort tot zijn favorieten. ,,Vooraf hadden we ons huiswerk goed gedaan’’, vertelt de geboren Beuningenaar. ,,Zo hadden we via Google Earth achterhaald waar de bewakingscamera's hangen.’’ Ze bezochten onder meer het grote gebouw van de voormalige centrale en de lopende band waarop de kolen werden aangevoerd. ,,Alle deuren stonden gewoon open’’, vertelt hij. ,,Terwijl er gewoon sleutelgaten in zaten. Dat is toch vreemd in de huidige tijd.’’

Ze waren op het terrein tussen half vier 's nachts tot kort voor negen uur 's morgens. Spannend vond hij het. ,,Filmen is lastig want je kunt niet met grote lichten werken. Als je dan terug bent bij je auto, geef je elkaar wel even een high five.’’

Open dag

Volledig scherm Still uit de video van Exploring Channel over de Electrabel-centrale in Nijmegen. © YouTube Betreden van het terrein van de voormalige kolencentrale is levensgevaarlijk, benadrukte de politie deze week. Maandag waagden zich onbekenden op het complex. Zij trotseerden kabels die nog onder stroom staan, losliggende platen beton en liften die aan bijna versleten staalkabels hangen, aldus de politie.



Van den Berg hanteert twee belangrijke uitgangspunten voor zijn bezoeken. ,,We zitten nergens aan en nemen niks mee’’, verklaart hij. ,,En we maken niks kapot, dus ook niet om binnen te komen.’’ Hij schat zelf in dat de situatie een half jaar geleden nog veiliger was dan nu. ,,Vlak na ons bezoek is er ook nog een open dag geweest.’’



,,Ik ga er vanuit dat het maandag ook 'collega's zijn geweest. Ik heb verschillende verzoeken gekregen om te vertellen hoe wij binnen zijn gekomen, maar die heb ik afgewezen. Ik zou zelf nu niet meer het terrein op gaan.’’

Verlaten ziekenhuis

Met zijn team, waarin ook zijn 13-jarige dochter zit, bezoekt hij leegstaande complexen in binnen-, maar vooral buitenland. ,,Goede locaties in Nederland zijn schaars. Ik ken deze plek toevallig goed. Als tiener fietste ik er dagelijks langs. Maar in België bijvoorbeeld, heb ik meer dan driehonderd plekken op mijn lijstje staan. We waren daar onlangs in een verlaten ziekenhuis waarvan de zijdeur gewoon open was. De complete administratie was nog aanwezig en de operatiekamers waren nog ongelooflijk compleet.’’

Hij heeft nooit iets gehoord van de politie. ,,De video's zijn gewoon te herleiden naar mijn adres. Ik accepteer ook dat een boete tot de mogelijkheden behoort. Dat risico neem ik op de koop toe.’’