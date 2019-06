Waal bij Nijmegen beter bevaarbaar dankzij miljoenen van het rijk

‘Niet moeilijk doen’: Van Limburg­plein wordt toch geen Van Lymborch­plein

16:30 NIJMEGEN - Het Gebroeders Van Limburgplein in de Benedenstad van Nijmegen krijgt geen andere naam. De commissie straatnaamgeving adviseerde de naam te veranderen in Gebroeders van Lymborchplein, omdat die aanduiding meer historisch verantwoord is. Burgemeester en wethouders namen dat advies over maar de gemeenteraad heeft er deze week een stokje voor gestoken: het blijft Gebroeders Van Limburgplein.