Waal bij Nijmegen kan vandaag historisch laag waterpeil bereiken

Rivierdeskundige Alphons van Winden uit Ubbergen houdt vooralsnog een slag om de arm. ,,Donderdag of vrijdag komt het peil zeker onder het record van 2003, maar wat Rijkswaterstaat nu over het hoofd ziet, is dat er nog een beetje extra water aankomt.’’



De belangrijkste oorzaak van de zeer lage waterstand in de Waal is de geringe hoeveelheid regen die de afgelopen periode in het stroomgebied van de Rijn in Duitsland en Zwitserland is gevallen. Daarnaast is door het warme weer veel water verdampt.



Dat de Waal nu zo laag staat, heeft gevolgen voor natuur en scheepvaart. Schepen kunnen minder lading meenemen en daardoor varen er nu meer op de rivier. Grote moeilijkheden zijn er nog niet voor schippers, stelt Rijkswaterstaat. ,,De afvoer van water van de Rijn bij Lobith bedraagt nu nog 891 kubieke meter per seconde. Tussen 600 en 700 ontstaan er problemen.’’