Waal stijgt nog wat verder bij Nijmegen, maar problemen? Welnee! ‘Dit is vooral gaaf’

Cocu baalt van machteloos­heid Vitesse in gevecht met NEC

Vitesse ontbeert slagkracht in de aanval. Dat stelt coach Phillip Cocu na de doelpuntloze derby tegen NEC (0-0). De Arnhemse equipe had in GelreDome 70 minuten een man meer, maar creëerde uiteindelijk weinig kansen.

12:45