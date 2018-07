Waalbrug en Vierdaagse hinderen deze week autoverkeer rond Nijmegen

Automobilisten die vanavond na 21.00 uur via de Waalbrug de stad in willen, moeten omrijden via stadsbrug De Oversteek. De Waalbrug is dan namelijk afgesloten van 21.00 tot 06.00 uur. Dat heeft te maken met onderzoek naar zware metalen in de verflaag van de brug. De ingrijpende renovatie van de Waalbrug die anderhalf jaar gaat duren, was gepland na de Vierdaagse. Maar dat is uitgesteld toen in mei zware metalen werden ontdekt in de verf op de aangebouwde brug uit 1992. Dat was een complete verrassing voor Rijkswaterstaat.