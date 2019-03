Waalbrug: filerijder ziet geen heil in P+R bij Ovatonde

NIJMEGEN - Via de Oversteek rijden, de spits mijden, de fiets pakken en meer thuis werken. Dat zijn de meest genoemde maatregelen die forensen naar eigen zeggen treffen om de verkeersdrukte rond de Waalbrug te voorkomen. Slechts een kleine groep kiest ervoor de auto te parkeren bij de Ovatonde (P+R) bij Ressen of station Elst en daarna per bus, trein of fiets verder te reizen. En vrijwel niemand begint met carpoolen.

Dat blijkt uit een peiling op de website van De Gelderlander die afgelopen dagen door ruim 1.500 mensen is ingevuld. 30 procent van de respondenten geeft aan gewoon aan te sluiten in de file voor de Waalbrug, vrijwel een zelfde aantal kiest de komende anderhalf jaar voor de route via de Oversteek, de nieuwe stadsbrug bij Nijmegen-West.

Vanwege werkzaamheden is sinds vrijdag in elke richting van de Waalbrug nog maar één rijbaan beschikbaar. Maandagochtend leidde dat tot lange files. De peiling geeft een beeld hoe mensen op die situatie inspelen.

20 procent geeft aan de fiets te pakken, maar daar zitten ook mensen bij toch al niet per auto reisden. 13 procent wil de spits mijden, 4 procent gaat meer thuis werken. Slechts 1 tot 2 procent is van plan de auto bij de Ovatonde of bij station Elst te parkeren.

Korting

Automobilisten die geregeld over de Waalbrug en de Oversteek rijden, krijgen binnenkort een brief met het aanbod om in de spits de beide bruggen te mijden, in ruil voor onder meer korting op het openbaar vervoer en fietsattributen. ,,We hopen dat die campagne bijdraagt in een beperking van de de verkeersdrukte”, zegt gemeentewoordvoerder Freico Amberg.