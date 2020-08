Waalbrug is nu écht open na 1,5 jaar werkzaamheden

Eigenlijk had de brug om 06.00 uur open moeten gaan, bij een laatste inspectie bleek de belijning niet te deugen. Dat leidde volgens Rijkswaterstaat tot onveilige verkeerssituaties. ,,Het was echt niet oké. Daarom hebben we besloten eerst de belijning aan te passen. Die bleek niet goed en niet op de juiste plekken aangebracht te zijn", aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.



,,Zo'n check doen we altijd vlak voordat we een weg weer openstellen voor verkeer. Dan zie je pas of in de praktijk alles goed is gegaan. Inmiddels is alles weer aangepast", zegt ze. Busverkeer heeft vanochtend overigens geen hinder ondervonden en kon gewoon de Waalbrug over.