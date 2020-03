Waalbrug twee nachten deels dicht vanwege asfaltreparatie, verkeer via De Oversteek

Video Nieuwe theater­tour brengt Douwe Bob in 2021 naar Arnhem en Nijmegen

9:26 ARNHEM/ NIJMEGEN - Douwe Bob gaat volgend jaar het theater in. De zanger doet bijna dertig zalen in Nederland aan, maakte hij woensdag bekend in het televisieprogramma ‘De wereld draait door’. Bob treedt ook op in Arnhem en Nijmegen.