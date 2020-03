Waalbrug twee nachten in één richting afgesloten voor autoverkeer

Video CWZ contro­leert tempera­tuur: ‘Gerust­stel­len­de gedachte’

15:28 NIJMEGEN - Nee dus. Kankerpatiënt Bep Uijen uit Wijchen, voor een medisch consult in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, had totaal niet in de gaten dat ze verhoging had. Ook zelf is ze verrast dat de thermometer die ze bij de hoofdingang in haar oor geduwd krijgt, zowaar een lichaamstemperatuur van 38 graden aangeeft.