‘Waalbrugbijter’ Sito moet een muilkorf om

Nijmegen is gaststad bij herdenking voor nabestaan­den bij suïcide

16:04 NIJMEGEN - De tweede nationale herdenking voor nabestaanden van suïcide is in Nijmegen op zondag 14 april. Deze ceremonie is een initiatief van het Humanistisch verbond. Vorig jaar was de herdenking in Amsterdam. De achtergrond hiervan is het toenemend aantal zelfdodingen in Nederland.