‘Waalbrugbijter’ Sito slaat weer toe, Lent is boos

Nijmegen kreeg in 2018 een kwart meer WOZ-bezwaren

7:00 NIJMEGEN - Het aantal bezwaren tegen de WOZ-beschikking in de gemeente Nijmegen is vorig jaar met ongeveer een kwart toegenomen. Volgens de gemeente heeft dat hoogstwaarschijnlijk te maken met de forse stijging van de huizenprijzen, waardoor mensen onverwachts geconfronteerd worden met het feit dat hun woning veel meer waard is geworden.