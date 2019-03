Waalbrugtest: hoe kom je ’t snelst in Nijmegen?

En de winnaar is....niet de auto, niet de bus en niet de fiets. Het is de NS die de forens vanaf de overkant van de Waal het snelst naar Nijmegen brengt. Tijd: 15 minuten en 58 seconden.



Toegegeven: in deze Waalbrugtest van De Gelderlander, is de trein een buitenbeentje. Want waar vijf andere verslaggevers per auto (drie verschillende routes), bus of fiets vanaf de Ovatonde bij Ressen vertrekken in de ochtendspits van afgelopen donderdag, stapt onze trein-verslaggeefster op station Elst op. Zij zoeft daarna rap de stad in, en wandelt vervolgens vanaf het centraal station naar het Keizer Karelplein. Als winnaar.



Ze wordt, zéér nipt, gevolgd door de verslaggever die de bus pakt: hij doet er precies 16 minuten over vanaf de Ovatonde. Nummer in de test drie is de verslaggever die per auto drie kilometer omrijdt via Oosterhout en dan dan de sluiproute pakt via Oude Groeneweg, de Waaldijk, Oosterhoutsedijk en Parmasingel. Hij finisht in de rappe tijd van 17 minuten en 8 seconden.



Wie er het langst over doen? Vierde wordt de verslaggever die in haar auto vanaf de Ovatonde richting stad reed en bij Lent linksaf sloeg, naar nieuwe stadsbrug De Oversteek (in precies 18 minuten op Keizer Karelplein). De verslaggever die de auto parkeert op het P+R-terrein op de Ovatonde en daar met de speciale leenfiets (Ovelo) verder gaat, klokt 19 minuten. Wél met enig gedoe vooraf om de app voor de leenfiets te installeren. En met het zweet op de rug, want de O-fiets is gewoon een Hollandse fiets, géén e-bike.