'Waalcrosser’ Francis Keefe overleefde de kogelregen en kwam geregeld terug naar Nijmegen

Keefe en de Nederlander Ben Bouman gingen bij de opening als eersten in een legerjeep de brug over, gevolgd door historische militaire voertuigen. ,,Het is heel emotioneel om hier te zijn”, vertelde Keefe in 2013. Om meteen daarop een grap te maken: ,,Gelukkig was deze nieuwe brug er nog niet in de oorlogsjaren. Anders hadden we twee bruggen moeten veroveren.”



Hij maakte deel uit van de Amerikaanse luchtlandingstroepen die de Waalbrug bij Nijmegen moesten veroveren. De actie was onderdeel van de grootscheepse Operatie Market Garden waarmee de geallieerden wilden oprukken naar Duitsland. Controle over de bruggen over Maas, Waal en Rijn was daarbij cruciaal.