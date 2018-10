Waalkade op de schop, auto's niet meer welkom

Bij de start van de herinrichting wordt daar nog niet meteen heel streng op gelet; hier en daar glipt er een auto langs de afzetting om alsnog de doorsteek van oost naar west te kunnen maken. Dat komt ook omdat de bussen van Breng voorlopig nog even over de Waalkade mogen blijven rijden, waardoor de weg nog niet volledig met hekken geblokkeerd kan worden.



Ter vervanging van de vaste bushaltes maakt Breng bij de rotonde een wachtplek voor mensen die de komende maanden via de telefoon of de app van de belbus BrengFlex gebruik maken. Aangezien deze oplossing pas onlangs besloten is, heeft de gemeente Nijmegen even respijt gegeven aan Breng.