Waalklei verandert door Nijmeegse thuisbakkers in kopjes en mokjes: ‘Elke klei is anders’

Kleimegen, zo noemen Trudie Wolf en Juul de Haardt de keramieklijn van Waalklei. Het idee ontstond in hun kelderatelier. Moeder en dochter waren aan het bakken en wilden iets nieuws proberen. ,,We experimenteren graag met materialen. Toen bedachten we opeens dat er vroeger steenfabrieken langs de Waal stonden. Die klei is dus te bakken’’, zegt Wolf.



Wie nu bij Kleimegen bruine, viezige schalen verwacht, komt bedrogen uit. Gebakken Waalklei is wit. Al wordt de klei wel eerst gefilterd, om al het plastic eruit te krijgen. De oven brandt de rest van het vuil weg. Dat is logisch, want deze wordt 1200 graden. ,,Dan is het in het atelier niet meer uit te houden’’, lacht De Haardt.