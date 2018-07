'Prominent lid Carolus Magnus betast 1,5 jaar ongestraft billen en borsten'

3 juli NIJMEGEN - Een prominent lid van de Nijmeegse studentenvereniging Carolus Magnus heeft anderhalf jaar lang een 21-jarige vrouw binnen de vereniging aangerand. Toen zij dat aankaartte bij het bestuur werd het in de doofpot gestopt. Mogelijk omdat de dader belangrijk is binnen de vereniging en kandidaat is voor het bestuur.