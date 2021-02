Waar blijven die sneeuwruimers? In heel veel straten komen ze nooit

Kan woningcor­po­ra­tie fluiten naar schadever­goe­ding na verwoesten­de explosie in Lindenholt?

10 februari NIJMEGEN - Het is twijfelachtig of woningcorporatie Woonwaarts kan rekenen op vergoeding van de schade die vorig jaar werd veroorzaakt door een enorme gasexplosie in het Nijmeegse stadsdeel Lindenholt.