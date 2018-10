Waar kunnen mannen in Nijmegen hun baby verschonen op het toilet?

Oppositie heeft kritiek op plannen voor drijvende villa's: 'Recreatie­ge­bied is in een klap weg'

11:02 NIJMEGEN - Een groot deel van de oppositie is faliekant tegen drijvende villa's in de Lentse Plas. Dat bleek woensdag tijdens de politieke avond in het stadhuis. Bewoners van Nijmegen-Noord overhandigden een petitie met ruim 2.100 handtekeningen aan wethouder Noël Vergunst.