Waar laat je je vaccineren tegen kinkhoest?

1. *De huisarts

Een van de goedkoopste manieren is naar de huisarts gaan. Het consult bij de huisarts valt onder de zorgverzekering en hoef je niet te betalen. Dat betekent dat alleen het vaccin voor eigen rekening is en dat koop je met een recept van de huisarts bij de apotheek. De kosten verschillen per apotheek, maar inclusief de uitgifte zal het bedrag rond de 40 euro liggen. Vervolgens neem je het vaccin mee naar de huisarts die de prik zet. Andere mensen die bevoegd zijn, mogen de inenting ook geven, zoals de verloskundige. Probleem is dat er op dit moment te weinig vaccins zijn en de apotheek mogelijk niet kan leveren. Ook verwijzen sommige huisartsen voor inentingen door naar de GGD.

2. De GGD

De GGD’s in deze regio hebben voldoende vaccins op voorraad. Hun tarieven variëren enorm en zijn opgebouwd uit consultkosten en de kosten van het vaccin. GGD NOG (Achterhoek) vraagt bijvoorbeeld 46 euro voor een vaccinatie (waarvan 22,50 euro consultkosten), maar voor dezelfde prik betaal je bij de GGD Noord-Limburg 62,80 euro (24,30 euro consultkosten). De GGD’s Hart van Brabant (57 euro), Gelderland-Midden (59 euro) en Gelderland-Zuid (61 euro) zitten daar tussenin. Dat de prijzen zo verschillen, komt onder meer doordat iedere GGD zelf prijsafspraken maakt met de leverancier van het vaccin. Overigens ben je niet gebonden aan de GGD in je eigen regio voor een vaccinatie. Je kunt dus vanuit Zevenaar naar de GGD in Doetinchem gaan voor een prik in plaats van naar de GGD in Arnhem.

3. Het reisvaccinatiebureau

Een andere oplossing is om een kinkhoestvaccinatie te halen bij een reisvaccinatiebureau. Daarvan zijn er heel veel en ze geven niet allemaal de kinkhoestinenting, dus het is even zoeken op hun websites of het kinkhoestvaccin op de prijslijst staat. Ook variëren de prijzen. De Radboud Travel Clinic vraagt bijvoorbeeld 60,50 euro voor een kinkhoestvaccinatie en de Travel Health Clinic in Winterswijk 53,50 euro. Bij het Vaccinatiecentrum in Wageningen en Nijmegen ben je 46,50 euro kwijt.



Voor wie dat wil, verkoopt het Vaccinatiecentrum de vaccins ook zonder de prik te zetten. Dat kost 34 euro. Vrouwen kunnen het vaccin dan meenemen naar hun verloskundige die de prik kan zetten. Je bespaart dan de consultkosten van 12,50 euro.



Tenslotte is het verstandig om de rekening mee te nemen na de inenting, zodat je die kan indienen bij de zorgverzekeraar. Sommige verzekeraars vergoeden de prik namelijk.



De kinkhoestvaccinatie voor zwangere vrouwen komt in december of januari in het Rijksvaccinatieprogramma en wordt vanaf dat moment gratis aangeboden.