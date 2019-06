Waarom betalen voor plastic afval in Nijmegen?

In veel gemeenten blijven zakken voor plastic afval gratis, waarom wil Nijmegen er geld voor?

Volgens de gemeente zit in de zakken een hoop afval wat daar niet in thuishoort, zoals hard plastic. Afvalverwerker DAR moet daarom veel afval opnieuw sorteren. Dat kost Nijmegen alleen al dit jaar zo’n 650.000 euro. Een forse kostenpost, aldus de gemeente. Om die kosten enigszins te dekken hoopt Nijmegen met de nieuwe maatregel jaarlijks zo’n 260.000 euro binnen te halen.



In Nijmegen betalen inwoners overigens alléén afvalstoffenheffing bij de aanschaf van de groene en rode huisvuilzak of door gebruik te maken van een ondergrondse container. Daarin verschilt de stad van veel andere gemeenten: in Arnhem is de jaarlijkse afvalstoffenheffing bijvoorbeeld voor een éénpersoonshuishouden 181,68 euro per jaar.