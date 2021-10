Waarom de ic van het Radboudumc tóch nog druk is, terwijl er volgens de site nul coronapatiënten zijn

‘De ic van Radboudumc ligt nu nog stampvol’ kopte deze site op 20 september. Het interview met hoogleraar intensive care Hans van der Hoeven van het Radboudumc in Nijmegen zorgde voor vele honderden reacties, onder meer van mensen die schreven dat ze geregeld in het ziekenhuis kwamen en het er op de ziekenkamers helemaal niet zo druk was. Ze geloofden niks van wat Van der Hoeven zei.



Nu is er een groot verschil tussen de verpleegafdelingen en de intensive care. Het ziekenhuis heeft vele honderden bedden op de verpleegafdelingen en die zijn niet altijd bezet. Kan ook niet: het ontslaan en opnemen van patiënten is een doorlopend proces en op elke afdeling zijn er natuurlijk pieken en dalen.