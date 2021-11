Waarom de vernielde stationspiano zo veel emoties oproept: ‘Piano staat voor plezier en vriendelijkheid’

Na twintig jaar op een binnen­vaart­schip, runt Diny (86) al 43 jaar een wol- en handwerk­win­kel

Haar zoon Benny gaf haar op voor deze rubriek. Die is best trots op zijn moeder. En terecht. Diny van Haaren-van der Tol is 86 en runt nog steeds een wol- en handwerkwinkeltje in Nijmegen. ,,Zolang Hij daarboven me niet roept, ga ik door’’, zegt ze, ,,Bovendien blijf ik zo een beetje bij.’’

17 november