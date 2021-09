Waarom doet Radboudumc niet mee aan ‘grootste staking ooit’? ‘Duurt even voor vuurtje hier brandt’

Tien afdelingen in het UMC Utrecht leggen vandaag deels hun werk neer en dit is waarom

7:00 Vandaag voeren tien afdelingen binnen het UMC Utrecht actie voor een betere cao. De medewerkers leggen 24 uur lang het werk deels neer. Nog zes universitair medisch centra (umc's) doen hetzelfde. Volgens de FNV is dit de grootste staking in academische ziekenhuizen ooit. „Zodat niet nog meer medewerkers uitvallen of de sector verlaten.”