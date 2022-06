Waarom een fusie tussen GroenLinks en PvdA in Havana aan de Waal zo gevoelig ligt

Één, grote, sterke, linkse partij: in links-progressieve kringen wordt het de laatste jaren gezien als bittere noodzaak in rechtse tijden. Dit weekend praten PvdA en GroenLinks over een plan: in de Eerste Kamer samengaan in één grote fractie. Dat kan de opmaat zijn naar een definitieve fusie, dus ook op lokaal niveau. Maar hoe valt dat in het linkse Nijmegen?