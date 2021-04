Waarom Gelderse jongerentak gelooft in VVD-leider Rutte: ‘Ik durf wel tien kratten te zetten op een kabinet met hem als premier’

Even lijkt het of ze al tot het politieke establishment behoren. Zo lastig is het van Xander Somers (26) en Willem Crooijmans (23) duidelijk antwoord te krijgen op de vraag of ze zelf vinden dat Mark Rutte nog langer de premier van Nederland kan blijven.



Somers is voorzitter van de Jongerenorganisatie Vrijheid en Democratie (JOVD) voor Nijmegen en omstreken, Crooijmans de secretaris. Het gaat om de enige tak van de JOVD, zeg maar de jongerenorganisatie van de VVD, in Gelderland.



Somers antwoordt in eerste instantie dat hij het alleen aan de VVD vindt te bepalen wie de leider van de partij moet zijn. Hij hoopt vooral op een snelle formatie vanwege ‘moeilijke dossiers’ als de coronacrisis en de woningnood die klaarliggen. Na drie keer min of meer dezelfde vraag komt het hoge woord er toch uit. ,,Wat mij betreft, sta ik achter Rutte’’, zegt Somers.