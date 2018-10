Waarom het Goffertpark ook iets over Bon Jovi zegt

NIJMEGEN - Het is de derde keer dat Bon Jovi naar Nijmegen komt. Maar waarom moeten we daar, negentien jaar na de laatste serieuze hit It's my life , naartoe?

Bon Jovi? Help even.

Kom op: Bon Jovi. Rockband uit New Jersey. Tikkeltje zoete, romantische poedelrock. Aerosmith, Bryan Adams, Europe, die hoek. De jaren tachtig en negentig waren gloriejaren, met hits als (komen ze) Livin’ on a prayer (1986), Bed of roses (1993) en Always (1994). De laatste grote hit in Nederland was It's my Life (2000), maar Have a nice day (2005) mocht er ook best wezen. Het laatste album van Bon Jovi is alweer twee jaar oud, maar de tour waarmee de band naar Nijmegen komt draagt nog altijd die titel: This house is not for sale.

Frontman John Francis Bongiovi is ook bekend als acteur, bijvoorbeeld als de schilder in de romantische dramafilm Moonlight and Valentino. Hij is nu 56.

Van de originele bezetting van Bon Jovi zijn nog drie leden over. Gitarist-van-weleer Richie Sambora (ex-echtgenoot van actrice Heather Locklear) is er sinds 2013 niet meer bij.

Wie komt er op het idee om Bon Jovi te boeken voor het Goffertpark?

Volledig scherm Jon Bon Jovi afgelopen april, in Cleveland. © AP Zoiets begint vaak met de wensen van de artiest, zegt programmeur Robert Meijerink van Doornroosje. ,,Wat wil de manager, wat wil de artiest? En als je dan niet in de Ziggo Dome wilt, waar dan wel?’’



Robert Korstanje zou Bon Jovi niet snel boeken voor zijn Fortarock (ook in het Goffertpark). ,,Nee, het is eh, niet mijn muziek. Maar 't is toch wel een grote band, met grote plannen in een grote tour, in grote stadions. Wembley, zie ik. Er is wel markt voor, voor classic rock. Er zijn wel meer bands die rond touren. De Stones komen ook niet echt met iets nieuws. Het zijn toch meer de golden oldies die mensen willen horen. Jongeren zullen er niet komen, of misschien de kinderen-van. Maar ongetwijfeld is hier goed over nagedacht, ik verwacht toch een flinke massa.’’



Bovendien staat Kensington in het voorprogramma, zegt Meijerink. ,,De grootste Nederlandse band van de afgelopen twintig jaar.’’



Als je fan bent van Bon Jovi, dan wil je er natuurlijk altijd bij zijn, zegt Shally Hurkmans van Mojo Concerts. ,,Je hebt toch twee heel grote bands op dezelfde dag.’’

Maar wacht even: gaan we dan eigenlijk voor Kensington, met Bon Jovi als afterparty?

Hurkmans: ,,Dat zeg ik niet. Bon Jovi heeft al twee keer in het Goffertpark gestaan, en ze gaan nu naar Europa, op wereldtournee. Voor mij is het een grote naam, hoor. Toen ik studeerde hadden ze ook gewoon een hit, met It's my Life. In die tijd stonden ze ook al op een vol Goffertpark. Ik was er zelf ook, toen nog niet vanwege mijn werk trouwens. Er zijn genoeg grote rockbands die lang geen hits meer hebben gehad hoor, het blijft gewoon iets wat mensen aanspreekt. Bon Jovi is de headliner, Kensington de special guest. Ik denk dat het heel mooi aansluit, omdat de doelgroep van Bon Jovi anders niet zo snel in aanraking komt met Kensington.

Wie is die doelgroep eigenlijk?

Hurkmans: ,,De doelgroep is een groep mensen die net als Bon Jovi al heel wat jaren meegaat. Ze teren op de hits uit de nineties en de zero's. De doelgroep is in ieder geval 25-plus, als het niet ouder is. En ik denk dat Bon Jovi zowel mannen als vrouwen aanspreekt. Het nieuwe album was twee jaar geleden wereldwijd succesvol.’’

Het Goffertpark is een bijzondere plek, zegt programmeur Robert Meijerink van Doornroosje. Hij gebruikt zelf het woord uniek, voor de plek waar ‘een paar keer per jaar verschillende fans van verschillende artiesten samenkomen. Of je het nu wel iets niet iets vindt: het Goffertpark heeft een rijke historie.’’

En Bon Jovi past daar in?

,,Zeker. Ik denk dat Bon Jovi nog steeds heel wat mensen op de been brengt. Het zegt vooral iets over de artiest, denk ik’’, zegt Meijerink. De laatste grote hit die hij zich kan herinneren? ,,Dan gaan we toch terug naar de jaren tachtig, negentig denk ik. Livin’ on a prayer..? Maar kijk, ik ben wel programmeur van Doornroosje. Ik zit toch in een ander segment, hè.’’

Waarom?