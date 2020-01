Waarom je niet moet schrikken als tijdens luchtalarm mensen ‘dood neervallen’ voor Nijmeegs stadhuis

Elke maand een ‘die in’

,,In Nijmegen heeft de gemeenteraad op 13 november een motie van de Partij van de Dieren afgewezen waarin werd gevraagd de noodtoestand voor klimaat en biodiversiteit uit te roepen. Omdat die is afgewezen, houden wij nu deze actie.”



Niet alleen in Nijmegen vond een ‘die in’ plaats. Ook in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam werden soortgelijke acties georganiseerd. De groep is van plan om elke eerste maandag van de maand een ‘die in’ te houden.



,,Het luchtalarm wat dan klinkt staat symbool voor het alarm wat wij nu doen slaan. Wij houden de demonstratie net zo lang tot er genoeg aandacht is voor de problematiek,” zegt Lartseva.