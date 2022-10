Waarom Monique terwijl ze filmt toch niet de Engie ziet ontploffen

Ze is toevallig in de buurt, maar heeft geen idee van de op handen zijnde explosies in haar stad. ,,Eigenlijk zou ik thuiswerken. Maar mijn vriend die in de binnenstad werkt, was zijn lunch vergeten. Die ben ik te voet gaan brengen. Op de weg terug zag ik in onze groepsapp dat de energiecentrale neer zou gaan.”



Ze loopt in de buurt van de spoorbrug, denkt snel na en spoedt zich de trap op. Daar heeft ze een perfect zicht op het naderende spektakel.