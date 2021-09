Waarom Nijmegen één parkeerboete uit lockdowntijd moet terugbetalen aan Ton (70) uit Hengelo

Is een koopavond nog wel een koopavond als er niets te koop is? Midden in de coronacrisis was dat niet bepaald een vraag die veel mensen leek bezig te houden: we hadden een virus te bedwingen, en dat je daarvoor een avondje winkelen in de Burchtstraat of de Marikenstraat moest schrappen, voelde hooguit als een zorg voor later.