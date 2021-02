Waarom reizigers ‘Dukenburg’ het op twee na slechtste station vinden: ‘De junkies moeten ook ergens zitten’

Het eerste wat je ziet als je uitstapt op station Nijmegen Dukenburg, is blauwe lucht. Blauwe lucht met schapenwolkjes en een druppel ochtenddauw die op een grassprietje parelt. Een vlinder landt op een ontluikend margrietje.



Maar wie niet schuin naar boven kijkt, ziet deze woensdag nog een restje sneeuw onder een lucht zo grijs als het betonnen perron. De blauwe lucht bestaat alleen op een folie, die loslaat. Welkom, staat er ook op. ‘Welkom in Dukenburg.’



Maar niet iedereen voelt zich hier welkom.



Van de reizigers die vorig jaar op deze plek een vragenlijst invulden, gaf 34 procent het station een 7 of hoger. En dan kom je dus in het rechterrijtje, als op twee na laatste. Boven Arnhem Velperpoort, maar toch: zelfs Hoorn Kersenboogerd doet het beter. En station Rotterdam-Noord.



Zwervers in de lift

Bij spoor 2 staat een machinist. Hij wacht op de sprinter uit Wijchen. De man bekijkt het ranglijstje en begrijpt het wel. ’s Nachts liggen er zwervers in de lift, weet hij. ,,Die zoeken hier bescherming. En in de abri's lopen weleens drugsdealers rond. De deur van de abri was al verdwenenen de rest is nu ook weg.’’



Kennen Nederlandse stations wachthokjes van glas, op 'Dukenburg’ zijn ze inmiddels gemaakt van dranghekken.



Station Dukenburg is niet zomaar een station, maar ‘een belangrijke vervoershub’, zegt een woordvoerder van de gemeente, waar reizigers de overstap maken van het ene vervoersmiddel op het andere’. Op station Dukenburg kun je namelijk switchen van de trein naar de bus of fiets of andersom.