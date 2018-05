Waarom tbs'er Sander dood wilde

interview Kick van Hout is een Brouwer, geen zakenman

16:23 NIJMEGEN - Hij studeerde psychologie, gaf trainingen aan hulpverleners, werkte in de horeca en richtte met Sander Kobes Oersoep op. Want daar kan hij zijn creativiteit kwijt in een ambacht. De naam was er al voordat de brouwers in een oude soepfabriek trokken. ,,Heel bizar.’’