Waarom wereldberoemd pannaveldje in Nijmegen een onoplosbaar probleem is

Politie kon nog maar kort spreken met inzitten­den van auto die van brug reed in Nijmegen

10:55 NIJMEGEN - De twee 24-jarige slachtoffers van een bizar eenzijdig ongeval bij de Nieuwe Dukenburgseweg in Nijmegen zijn kort verhoord. ,,Maar dat heeft nog geen duidelijkheid gegeven over wat er precies is gebeurd”, aldus een politiewoordvoerster.